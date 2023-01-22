القيادي نصر: إعدام الشهيد معالي سيزيد من إصرار شعبنا نحو النصر

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الأستاذ أحمد نصر، مساء اليوم الأحد، أن جريمة إعدام الشهيد المجاهد طارق معالي في رام الله، تأتي في سياق جرائم الاحتلال التي تتصاعد بحق أبناء شعبنا في الضفة المحتلة.

وقال القيادي نصر في تصريحات خاصة وصلت "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":" إن حالة التغول التي يمارسها العدو وجنوده ومستوطنيه المجرمين بحق أبناء شعبنا بقرار من حكومة اليمين المتطرف، لاستباحة دماء الشعب الفلسطيني ومقدراته".

وأضاف :"إن جرائم الاحتلال لن تزيدنا إلا إصراراً على المواجهة والالتحام مع هذا العدو الغاشم، مطالباً أبناء شعبنا بوحدة الصف والتمسك بخيار المقاومة حتى دحر المحتل عن أرضناً ومقدساتنا".

وأشاد نصر بالأسير المحرر والشهيد طارق معالي وسيرته الجهادية والتزامه الديني والوطني وتضحياته في سجون الاحتلال، مستذكراً بطولاته إلى جانب رفيق دربه الشهيد القائد رياض خليفة في رام الله.

وكانت قد زفت حركة الجهاد الإسلامي إلى جماهير شعبنا وأمتنا شهيدها المجاهد طارق عودة معالي (٤٣ عاماً) الذي ارتقى برصاص مستوطن حاقد أطلق النار عليه، أمس السبت قرب قرية كفر نعمة شمال غرب مدينة رام الله،



وأكدت الحركة في بيان سابق لها اليوم، أن جرائم الاحتلال لن تثنيها عن المضي قدماً في الدفاع عن أبناء شعبها الذي سيواصل صموده وثباته حتى الحرية الخلاص، معتبرة أن هذه الدماء الطاهرة سوف تفجَّر براكين الغضب في وجه الاحتلال.