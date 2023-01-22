وفاة 21 شخصاً بسبب وباء مجهول في افغانستان

أعلنت السلطات الأفغانية وفاة 21 شخصا جراء "وباء مجهول" في ولاية بدخشان شمال شرقي البلاد.

وأفاد مسؤولون محليون في تصريحات صحفية، بظهور وباء مجهول لم تتمكن الفرق الصحية من تشخيصه بعد، في منطقة بامير التابعة لمديرية واخان في الولاية.

وأشاروا إلى وفاة 21 شخصا أصيبوا بالعدوى خلال آخر أسبوعين، وأكدوا استمرار العمل لتشخيص المرض.

من جهتها قالت وزارة الصحة في حكومة طالبان، إن فرقا طبية وصلت إلى المنطقة عبر طاجيكستان.

وتقع منطقة بامير في بدخشان على الحدود مع الصين وباكستان وطاجيكستان ويعيش فيها مواطنون أفغان من أصول قرغيزية.