هيئة الأسرى: 12 أسيرًا معزولون في "مجدّو" ويعانون أوضاعًا صعبة

أفادت "هيئة شؤون الأسرى والمحررين"، اليوم الأحد، باحتجاز 12 أسيرًا في عزل سجن "مجدو"، مع معاناتهم ظروفاً اعتقالية سيئة للغاية، وأن إدارة السجن لا توفر لهم أي من متطلبات الحياة الأساسية.

وأفادت الهيئة في بيان صحفي أن "عقاب هؤلاء الأسرى لا يتوقف عند حد العزل، بل تتعمد إدارة السجن تنفيذ جملة من الإجراءات التعسفية بحقهم، لجعل حياتهم جحيمًا لا يطاق، فلا تزال تمنعهم من حقوقهم الطبيعية، كالخروج إلى الفورة (الاستراحة)، أو زيارة ذويهم".

وأشارت إلى أن "هؤلاء الأسرى يتواجدون في غرف ضيقة جدًا، ومليئة بالحشرات والقوارض، ومنقطعين عن العالم الخارجي"

وأوضحت أن "الأسرى المعزولين في مجدو هم محمد صفران، ويوسف المبحوح، ومحمد أبو بكر، وعلي أبو بكر، وقصي مرعي، وإياد جرادات، وصبحي شقيرات، وأسعد الرفاعي، وربيع أبو النواس، ومحمد الشناوي، وعدي عياش، وإسلام عبد الله".

ويبلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، نحو أربعة آلاف و700 أسير، من بينهم 34 أسيرة، وفق مؤسسات معنية بشؤون الأسرى.