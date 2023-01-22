بث مباشر مباراة ارسنال ومانشستر يونايتد الان، في مباراة نارية يلتقى متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز 2023 ارسنال غريمه لحساب الجولة الـ21 من عمر الدوري الأكثر منافسة واثارة على مستوى دوريات الكرة العالمية، عند الساعة الـ6.30 بتوقيت القاهرة والسابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، وعين كلا الفريقين ارسنال ومانشستر يونايتد على تحقيق الفوز والانتصار وخاصة ارسنال التي يقدم أداء مميز منذ بداية الموسم جعلت من ارسنال يحتل المركز الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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ويمتلك ارسنال شعبية واسعة وكبيرة في كافة بقاع العالم، وخاصة في العالم العربي، العاشق للكرة الإنجليزية لهذا تكون مباريات ارسنال محط اهتمام ومتابعة ومشاهدة من قبل الجمهور العربي خاصة في مصر وبلاد الشام، وهو ما سنوضحه لكم في مقالنا الذي خصصناه لكم لمشاهدة بث مباشر مباراة ارسنال و مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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و مباراة ارسنال و مانشستر يونايتد الان، ستكون تحت قيادة الحكم أنتوني تايلور و مساعد حكم: غاري بيسويك و مساعد حكم: آدم نون و حكم رابع: أندريه مارينر، وستكون معروضة عبر قناة beIN 4K HDR بتعليق التونسي عصام الشوالي، وكذلك beIN Sports 1 HD Premium الذي سيكون أيضا عصام الشوالي معلقاً عليها أيضا.

بث مباشر مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد

ووفقاً لوسائل الإعلام الإنجليزية سيدخل ارسنال و مانشستر يونايتد المباراة بتشكيل قوى من شانه تحقيق الفوز، فقد جاء تشكيل ارسنال المتوقع أمام مانشستر يونايتد على النحو التالي:

حراسة المرمى: رامسديل.

خط الدفاع: بن وايت، ساليبا، جابرييل، زينشينكو.

خط الوسط: تشاكا، بارتي، أوديجارد.

خط الهجوم: ساكا، مارتينيلي، نكيتياه.

أما تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام ارسنال جاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: دي خيا.

خط الدفاع: وان بيساكا، فاران، ليساندرو مارتينيز، لوك شاو.

خط الوسط: إريكسن، فريد، برونو فرنانديز.

خط الهجوم: أنتوني، راشفورد، فيجورست.

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وكون مباراة ارسنال ومانشستر يونايتد معروضة على قناة بي ان سبورت التي تتطلب مشاهدة المباراة عبرها الاشتراك في القناة مقابل عائد مادي وهو ما لا يستطيع الكثيرين من اتمامه، لذلك يلجاً لمشاهدة مباراة ارسنال ومانشستر يونايتد في الدوري الانجليزي الممتاز، من خلال موقع يلا شوت المتخصص في نقل المباريات لكافة الدول العربية بجودة عالية جداً، للوصول لموقع يلا شوت لمشاهدة مباراة ارسنال ومانشستر يونايتد، يمكن الكتابة عبر صفحة قوقل موقع يلا شوت والدخول إلى الموقع ومشاهدة مباراة ارسنال ومانشستر يونايتد في الدوري الان، واخيراً نتمني لكم متابعة طيبة.