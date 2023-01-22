رابط فحص كابونة الوكالة الدورة الجديدة 2023، تواصل الأونروا جهودها المستمرة لضمان وصول المساعدات الغذائية للعائلات اللاجئة في قطاع غزة ,حيث تواصل توزيع دورتها الأولي للعام الحالي 2023 لتوزيع المساعدات الغذائية، علما بأن الأونروا قد زادت عدد مراكز التوزيع لتصل لـ 15 مركز توزيع في مختلف مناطق قطاع غزة وذلك لتفادي التجمعات ولتقليل الازدحام حفاظا على صحة وسلامة مجتمع اللاجئين، كما أعلنت عن إضافة العديد من أسماء الأسر الجديدة.

صفحة فحص كوبونات الوكالة

ورابط فحص كابونة الوكالة 2023،لا يزال يتصدر عمليات البحث لدى محرك البحث قوقل في فلسطين وربما أغلب ذلك في مدينة غزة المحاصرة، كون هذه الكابونة تعتبر عامل مساند ومساعد لكافة العائلات الفلسطينية اللاجئة في قطاع غزة والضفة الفلسطينية ومخيمات اللاجئين في الدول العربية.

ربط فحص كوبونات الوكالة 2023

وكون رابط فحص كابونات الوكالة 2023 الدورة الجديدة- يكثر عليه عمليات البحث لمعرفة العائلات المستفيدة من كابونة الوكالة الدورة الجديدة 2023، حرصنا في فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، على تخصيص هذه المقالة للحديث عن رابط فحص كابونة الوكالة الموحدة الدورة الجديدة 2023، ، كون أن خدمة فحص الكابونة غير متوفرة في مراكز التوزيع.

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موعد استلام كوبونات الوكالة غزة 2023

رقم الصفحة والدفتر وموعد توزيع مساعدات وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين 2022 – لذا يحرث فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، على نشر رابط فحص كابونة الوكالة الدورة الجديدة2022- رابط فحص كابونة الوكالة الموحدة دورة شهر ديسمبر 12- رقم الصفحة والدفتر،

ولكي تسهل اجراءات استلام كابونتك الرجاء إحضار المعلومات التالية في اليوم المحدد لاستلام الكابونة:

تاريخ الكابونة

نوع الكابونة 3

رقم الدفتر 4

رقم الصفحة مع العلم أنه غير مسموح استلام الكابونة قبل اليوم المحدد

رابط فحص كابونة الوكالة الموحدة

وتوزع كبونات الوكالة، في غزة وهي دورية توزع 4 مرات في السنة بمتوسط أربع دورات توزيع كل ثلاثة أشهر، وكابونة الوكالة تشمل الدقيق والأرز والسكر والحليب بالإضافة إلى العدس، و تم توحيد الكوبون لجميع اللاجئين بعد أن تم تصنيفه على أنه كوبون طوارئ وكوبون أصفر مزدوج.

ودعت الوكالة جميع المستفيدين إلى إجراء الفحص بشكل يومي، حيث يتم نشر أسماء جديدة كل يوم عبر الموقع الرسمي للوكالة على الإنترنت.

وأوضحت الأونروا أن حصة الشخص الواحد من الكابونة الموحدة ستكون كما يلي:

• 25 كيلو دقيق لكل شخص.

• 2 كيلو رز لكل شخص.

• 1 علبة زيت لكل شخص.

• نصف كيلو سكر لكل شخص.

• 0.8 حليب لكل شخص.

• نصف كيلو عدس لكل شخص.

• 1 كيلو حمص لكل شخص.

ولمعرفة طريقة تسجيل كابونة الوكالة الدورة الجديدة 2023 يمكن الضغط على الرابط التالي هنـــــــــــــــــــا





فحص كوبونات الوكالة لسنة 2023

وتأسست "أونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين والخدمات الأساسية، لاسيما التعليم والصحة، لأكثر من 5.5 ملايين لاجئ فلسطيني في مناطق عملياتها الخمس، الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة، إلى أن يتم التوصل إلى حل لقضيتهم، رابط فحص كابونة الوكالة 2023...تسجيل كوبونات الوكالة2023

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