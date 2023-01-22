موعد المنحة القطرية 100 دولار شهر1-2023، يبحث المستفيدين من المنحة القطرية100دولار، صباح كل يوم وخاصة في هذه الأيام عن موعد صرف المنحة القطرية وأخبار المنحة القطرية، في ظل عدم الحديث عن موعدها وصرفها الذي كان متوقع الأسبوع الماضي، خاصة بعد تردد انباء عن عدم تجديد المنحة القطرية للأسر المتعففة في قطاع غزة للعام الحالي 2023.

موعد المنحة القطرية 100دولار

هذه الأنباء، نفتها الناطقة باسم وزارة التنمية الاجتماعية في غزة عزيزة الكلحوت، فقد اكدت تجديد المنحة القطرية للأسر الفقيرة في غزة للعالم الحالي 2023.

وبشأن موعد صرف المنحة القطرية لشهر 1 يناير 2023م، أوضحت أن من يحدد موعد صرف المنحة القطرية هو اللجنة القطرية وعبر اعلان سفيرها محمد العمادي، والوزارة فقط لديها الإجراءات الفنية في عملية صرف المنحة القطرية عن شهر يناير 2023م.

ويستفيد من المنحة القطرية في قطاع غزة قرابة الـ100ألف أسرة فقيرة وفقاً لإعلان اللجنة القطرية لإعادة اعمار قطاع غزة الشهري المتعلق في صرف المنحة القطرية، بقيمة 100 دولار تصرف مقابل العملة المحلية بـ310شيكل من خلال المعارض والمحال التجارية المنتشرة في قطاع غزة.

موعد المنحة القطرية شهر 1

وفي ذات السياق المتعلق بموعد صرف المنحة القطرية ، قد أوضحت وزارة التنمية الاجتماعية الشهر الماضي، عقب اعلان السفير القطري محمد العمادي صرف المنحة القطرية، أن هناك 100 ألف أسرة مستورة ومتعففة في قطاع غزة ستستفيد من المساعدة النقدية، بواقع 100 $ لكل عائلة ، وبينت الوزارة أن من سيستفيد من هذه الدفعة كلا من:

1. من استلم أقل من 15مرة .

2. من استلم 15 مرة فما فوق؛ وعدد أفراد الأسرة 4 فقط.

3. لا يوجد أسماء جديدة في هذه الدفعة.

4. تم إيقاف المنحة عن جميع المسافرين خارج دولة فلسطين.





موعد صرف المنحة القطرية لشهر 1-2023

وحول موعد صرف المنحة القطرية لشهر يناير1 /2023، وفقاً للعديد من المصادر الصحفية المقربة من القائمين على إدارة صرف المنحة القطرية للأسر المتعففة في قطاع غزة، فأن موعد صرف المنحة القطرية 100دولار لشهر 1 يناير 2023، سيكون خلال الأسبوع الجاري على أقل تقدير في نهاية الأسبوع يومي الأربعاء والخميس.

موعد صرف المنحة القطرية

ورجحت المصادر، موعد صرف المنحة أن يكون يوم الأربعاء المقبل من خلال أعلن السفير القطري محمد العمادي عن تجديد صرف المنحة القطرية للأسر الفقيرة في قطاع غزة والبالغ عددها قرابة الـ100ألف أسرة فقيرة بغزة، وبقيمة مالية تبلغ 100دولار تصرف في المحال والمعارض التجارية بقيمة 310 شيكل.