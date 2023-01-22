أعلن تشافي هيرنانديز عن تشكليه برشلونة ضد خيتافي، ضمن منافسات الجولة ال18 من الدوري الإسباني، فقد جاءت تشكيلة برشلونة ضد خيتافي في الدوري الإسباني على النجو التالي:

تشكيلة برشلونة ضد خيتافي في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: تير شتيجن.

تير شتيجن. الدفاع: بالدي - أندرياس كريستينسن - رونالدو أراوخو - جول كوندي.

بالدي - أندرياس كريستينسن - رونالدو أراوخو - جول كوندي. الوسط: جافي - سيرجيو بوسكيتس - كيسي.

جافي - سيرجيو بوسكيتس - كيسي. الهجوم: بيدري - أنسو فاتي - عثمان ديمبلي.

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وستقام مباراة برشلونة وخيتافي عند الساعة 7.30 بتوقيت القاهرة والـ8.30بتوقيت مكة المكرمة، على أرضية معقل البلوجرانا "سبوتيفاي كامب نو".

ويشعر البلوجرانا بالنشوة في الفترة الأخيرة، بعد سلسلة من النتائج الإيجابية في مختلف المنافسات، خصوصا فوزه بكأس السوبر الإسباني على حساب الميرينجي (3-1).

يذكر أن برشلونة يحتل صدارة ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 41 نقطة، متقدما بفارق 3 نقاط عن الغريم ريال مدريد، صاحب المركز الثاني.