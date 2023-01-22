صحيفة بريطانية: ريال مدريد تحرك مجدداً نحو مبابي

أكدت صحيفة "ذا أثليتك" البريطانية، اليوم الأحد، أن قصة مبابي مع ريال مدريد لم تنته بعد، وهناك رغبة داخل قلعة سانتياجو برنابيو في التعاقد مع اللاعب الفرنسي.

وبينت الصحيفة البريطانية أن ريال مدريد لا يزال يحافظ على خطوط الاتصال مع ممثلي مبابي باستمرار، وبالفعل بدأ التحرك مرة أخرى بعد مونديال قطر.

وبالتزامن مع ذلك، نفت إدارة ريال مدريد، إجراء أي اتصال بممثلي مبابي خلال الفترة الماضية.

ولفت مصدر في إدارة ريال مدريد لصحيفة "ماركا" الإسبانية، أن اسم مبابي لا يناقش مطلقا في اجتماعات إدارة ريال مدريد، وأن مسؤولي النادي يتابعون أي أخبار تتعلق باللاعب الفرنسي وعلاقته بسان جيرمان كمتفرجين فقط.

ودخل ريال مدريد في خلافات مع باريس في أوقات سابقة على خلفية التصريحات العلنية بشأن رغبة النادي في ضم اللاعب، وهو ما أغضب ممثلي بطل فرنسا وقتها، وتحديدا البرازيلي ليوناردو المدير الرياضي السابق، الذي رفض تصريحات زين الدين زيدان مدرب الريال آنذاك عن نيته ضم اللاعب.

