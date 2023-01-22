رابطة علماء فلسطين تستنكر بشدة حرق نسخة من القرآن الكريم في السويد

أكد رابطة علماء فلسطين اليوم الأحد 22/1/2023، أن سماح السلطات السويدية لزعيم حزب الخط المتشدد الدانماركي اليميني المتطرف/ راسموس بالودان، بحرق نسخة من المصحف الشريف أمام مبنى السفارة التركية في العاصمة السويدية ستوكهولم، سلوك متطرف من شأنه نشر الكراهية وإيجاد بيئة خصبة للتشدد وردة الفعل التي لا يحمد عقباها، وهو اعتداء صارخ على عقيدة الأمة الإسلامية.

ومن الجدير بالذكر أن هذا المتطرف يقوم بأعمال استفزازية بحرق نسخ من القرآن الكريم في مختلف مدن الدانمارك منذ أعوام.

واعتبرت الرابطة، أن هذا الفعل البشع الذي يمس كتاب الله العظيم هو استفزاز لمشاعر المسلمين في جميع أنحاء العالم، ويعتبر عدواناً سافراً على عقيدتهم، وليس على الجمهورية التركية فحسب.

وطالبت الرابطة، العلماء والشعوب الإسلامية للتصدي بكل حزم لهذه الاعتداءات العنصرية المشينة التي تهدف للنيل من عقيدة المسلمين ومقدساتهم.

ودعت الرابطة، المجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياته لوقف مثل هذه الأعمال المستنكرة، ونبذ كافة أشكال الكراهية والتطرف ومحاسبة مرتكبيها.

كما دعت رابطة علماء فلسطين، دولة السويد التي سمحت بهذا الفعل الشنيع لتقديم الاعتذار للمسلمين جميعاً.

وقالت الرابطة:"إن لم تعتذر عن هذا الحدث الفظيع؛ فإننا ندعو المسلمين في كافة أماكن تواجدهم إلى مقاطعة السويد وبضائعها وسحب سفراء الدول منها."