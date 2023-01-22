في أول يوم دراسي: اتحاد الموظفين يعلن تعليق الدراسة في مدارس "الأونروا"

أعلن اتحاد الموظفين في وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، تعليق الدراسة غداً الاثنين 23/1/2023 في جميع مدارس الوكالة للفترة الصباحية س 10:30 ، والفترة المسائية س 15:20 .

وقرر اتحاد الموظفين العرب، تعليق العمل في العيادات ومراكز التوزيع ودائرة التمويل الصغير ومكاتب الخدمات والتسجيلات ومكاتب صحة البيئة والصيانة، ومكاتب رؤساء المناطق ومكاتب مدراء المناطق والمشرفين التربويين الساعة الأخيرة من الدوام، ويغادر جميع الموظفين أماكن عملهم.

كما تم تعليق العمل في مكتب غزة الإقليمي من الساعة 11 صباحاً حتى الساعة 12 ظهراً، ويعتصم جميع موظفي المكتب أمام البوابة الغربية للمكتب لحضور المؤتمر الصحفي، ثم يستأنف الدوام كالمعتاد .

وبخصوص المدارس، قرر الاتحاد، تعليق العمل في جميع مدارس الوكالة للفترة الصباحية الساعة 10:30 صباحاً، والفترة المسائية الساعة 3:20 عصراً، والثلاث فترات الساعة الأخيرة من الدوام، ويغادر المعلمون والطلاب وجميع العاملين والأذنة الرسميين، ويبقى أذنة البطالة في عملهم كالمعتاد .

كما يعلق العمل في مركز النور للمكفوفين الساعة الأخيرة من الدوام ويغادر المعلمون والطلاب وجميع العاملين، فضلاً عن تعليق العمل لجميع العمال في مكاتب صحة البيئة بمن فيهم سائقي التراكتور وسائقي السكيب ليفت ومدراء المواقع والفورمان والبطالة الساعة 12 ظهراً، وعمال التوزيع في مكاتب الخدمات الساعة 12:30 ظهراً، وعمال العيادات (مع عياداتهم)، ويغادر جميع الموظفين أماكن عملهم مع إغلاق المكاتب، ويعلق العمل لعمال كليتي تدريب غزة وخان يونس من الساعة 10:30 صباحاً حتى 11:30 ظهراً، ثم يستأنف الدوام كالمعتاد.

وتمنى الاتحاد، من جميع الحراس الالتزام بالدوام الطبيعي في مختلف أماكن عملهم.

وشدد اتحاد الموظفين، على استمرار الفعاليات وتصاعدها حتى نيل كامل حقوقنا العادلة.