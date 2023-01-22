القرع وقلب قوي ..فوائد المدلل على الموائد العربية

القرع ..او اليقطين كما يطلق عليه في بعض الدول العربية ، كونه الطعام المهم وخاصة في فصل الشتاء ويستخدم في المقتول في عدد من الدول العربية وخاصة الشام ، والكسكس كما يطلق عليه في بلد المغرب العربي .

فوائد لم تخطر ببال أحد وخاصة ان القرع يتربع على عرش الوجبات ، فلابد ان نقدم لكم فوائد اليقطين او القرع :

*غني بالألياف والبكتين : مهم للجهاز الهضمي ومنع الإمساك، ولكن فوائدها تتجاوز ذلك بكثير، فبالإضافة إلى تحسين صحة الأمعاء

تدعم الألياف صحة القلب والأوعية الدموية والتمثيل الغذائي، وفقًا لمايو كلينك. وعلى الرغم من الفوائد العديدة للألياف، لا يحصل الكثيرون على ما يكفي من هذه المغذيات.





*يمكن أن تساعد في خفض مستويات ضغط الدم، وبالتالي تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

*ينبغي مراعاة أن الكثير من البوتاسيوم يمكن أن يكون ضارًا لأي شخص يعاني من اضطرابات في الكلى.

* تعزيز فيتامين A و مضاد للأكسدة الذي صحة العينين والجلد والمناعة





* يعتبر القرع مصدرًا غنيًا للعناصر الغذائية المعززة للمناعة مثل الحديد والفيتامينات A وC وE. يتوافر 10.3 مغم من فيتامين C في كوب واحد من اليقطين المعلب العادي، مما يجعله مصدرًا جيدًا، وفقًا لوزارة الزراعة الأميركية.

* أمراض القلب : تعزيز صحة القلب، لأنه مصدر غني للعناصر الغذائية الصحية للقلب مثل