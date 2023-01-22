الأسرى المرضى في السجون: إهمال طبي متواصل وغياب متعمد للعلاج

نشرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد 22/1/2023 ، تفاصيل الوضع الصحي لعدد من الأسرى القابعين في سجن النقب، بعد زيارة محامي الهيئة فادي عبيدات لهم.

ويعاني الأسير أحمد وجيه وهدان (24 عاما) / مخيم قلنديا، من وضع صحي صعب نتيجة تعرضه لحادث سير قبل الأسر، تسبب في إصابة بمنطقة الرأس، أدت إلى إعاقة محدودة بالحركة، وقد خضع لعلاج تأهيلي قبل اعتقاله، إلا أنه توقف عن تلقي أي علاجات أو متابعة طبية بعد أسره، وهذا فاقم من وضعه الصحي، وأصبح يعاني من شعور مستمر بالدوار، ويبقى جالسا طوال اليوم.

أما الأسير رائد يوسف ريان (29 عاما) / بيت دقو- ضواحي القدس، فهو يعاني من وجود بكتيريا تخرج من المعدة وتصيب اللسان، بالإضافة إلى مشكلة بالأعصاب، تسبب له حالة من عدم الاتزان والنسيان .

وقد أصيب الأسير بهذا النوع من البكتيريا، بعد أن خاض إضرابا بتاريخ 03/11/2021، لمدة 113 يوما، احتجاجا على اعتقاله الإداري، حيث كان هناك اتفاق سابق مع النيابة العامة على إطلاق سراحه بتاريخ 01.11.2022 ، إلا أنهم لم يلتزموا ببنود الاتفاق وتم تمديده للمرة الثالثة.

علما بأن الأسير ريان يتلقى دواء للأعصاب، وقد أبلغته عيادة السجن بأن مشكلة البكتيريا دائمة ولا علاج لها.

ويعاني الأسير عبيدان عبد الرحمن سمارة ( 37 عاما) /سلفيت، من مشكلة بالسمع بالأذن اليسرى، وديسك، وضغط دم مرتفع يسبب له الإغماء، في الوقت الذي اكتفت به عيادة السجن بإعطائه حبوباً للضغط وقطرة للاذن، مع رفضها إجراء الفحوصات اللازمة له.

واعتقل الأسير بتاريخ 26.04.2022، ولم توجه له أي تهم، بحجة وجود ملف سري، وتم تمديد اعتقاله الإداري ثلاث مرات كل مرة 4+4+4 شهور، حيث ينتهي التمديد الأخير بتاريخ 23.04.2023 .