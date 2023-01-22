حماس تدين قيام أحد المتطرفين بحرق نسخة من المصحف في ستوكهولم

استنكرت حركة المقاومة الإسلامية حماس اليوم الاثنين 22/1/2023 قيام أحد المتطرفين بحرق نسخة من المصحف الشريف أمام مبنى سفارة الجمهورية التركية في العاصمة ستوكهولم، معتبرةً أن هذا الفعل يعد استفزازاً لمشاعر المسلمين كلهم، وعدوان سافر على عقيدتهم.

وقال حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس إنه سلوك متطرف من شأنه نشر الكراهية والتحريض على العنف وإيجاد بيئة خصبة للتشدد.

وطالب قاسم المجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياته لوقف مثل هذه الأعمال المستنكرة ونبذ كافة أشكال الكراهية والتطرف ومحاسبة مرتكبيها.

ودعا السويد لتقديم الاعتذار للمسلمين على هذه الجريمة.

ويشار إلى أن ردود الفعل العربية والإسلامية المنددة توالت بعد سماح السلطات السويدية ، لزعيم حزب "الخط المتشدد" الدانماركي اليميني المتطرف راسموس بالودان بإحراق نسخة من المصحف الشريف أمام السفارة التركية في ستوكهولم.

السلطات السويدية أصدرت قرارا يسمح لزعيم حزب الخط المتشدد الدانماركي اليميني المتطرف راسموس بالودان، بحرق نسخة من المصحف الشريف أمام مبنى السفارة التركية في ستوكهولم وعلى إثر القرار استدعت أنقرة سفير السويد لديها وأبلغته إدانتها بأشد العبارات.