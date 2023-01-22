غدا بداية الفصل الدراسي الثاني في مدارس الحكومة و"الأونروا".. توقيت الدوام والحصص

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:00 ص
22 يناير 2023
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تبدأ المدارس الحكومية والأونروا غدا الاثنين 23/1/2023 ، الفصل الدراسي الثاني في كافة محافظات الوطن للعام 2023-2024 ، بعد إجازة استمرت لـ10 أيام بدأت يوم الـ12 من يناير 2023 ، وانتهاء امتحانات الربع الثاني ونهاية الفصل الدراسي الأول .

من المتوقع أن يتم توزيع شهادات الفصل الدراسي الأول ، بالإضافة إلى توزيع الكتب المدرسية في اليوم الأول من بداية العام الدراسي .

وكالة "فلسطين اليوم" تنشر لكم موعد بداية الدوام لفترة الصباحية والمسائية في مدارس الحكومة "والأونروا".
 

توقيت وجدول دوام الحصص في مدارس الوكالة "الأونروا" 

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توقيت وجدول دوام الحصص في مدارس الحكومة 

جدول دوام حكومة.jpg
 

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