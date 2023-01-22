أكثر من 35 قتيلاً في فيضانات كبيرة تجتاح الفلبين

ارتفعت صباح اليوم الأحد 22/1/2023، حصيلة ضحايا الفيضانات التي شهدتها الفلبين إلى أكثر من 35 شخصاً وإصابة 12 آخرين.

وذكر مجلس الدولة الفلبيني للحد من مخاطر الكوارث، أن أكثر من 35 شخصاً قتلوا، فيما أُدرج 7 أشخاص آخرين في عداد المفقودين جراء فيضانات الفلبين.

وتعتبر الفلبين الواقعة جنوب شرقي آسيا، من بين الدول الأكثر عرضة لتداعيات التغير المناخ.

وأسفرت فيضانات الفلبين، عن تضرر 1780 منزلا منها 548 دمرت بشكل كامل، كما انقطع التيار الكهربائي في 68 مدينة، إمدادات المياه في 17 مدينة، كما تضررت خطوط الاتصالات في 14 مدينة أخرى، فيما تواجد 121 ألفا و996 شخصا في 358 مركزًا للإجلاء.

وشملت أضرار فيضانات الفلبين، 65 جسرًا و306 طرق، وتضرر 35 ميناءً بحريًا، فيما علقت السلطات الدراسة في المؤسسات التعليمية في 622 مدينة وبلدية.