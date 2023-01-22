استيفان: توقيع الاتفاقية المالية مع الاتحاد الأوروبي نهاية الشهر لدعم العائلات الفقيرة وموازنة السلطة

أكد استيفان سلامة مستشار رئيس وزراء حكومة رام الله اليوم الأحد 22/1/2023 ، أنه تم الانتهاء من نقاش الاتفاقية المالية مع الاتحاد الأوروبي للعام 2022 ، ونأمل أن يتم توقيعها قبل نهاية الشهر الجاري .

وقال سلامة خلال تصريحات لـ"صوت فلسطين" وتابعتها "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن التوقيع لن يكون خلال زيارة رئيس الوزراء محمد اشتية لبروكسل اليوم ، بل ستكون نهاية الشهر الجاري ، حيث إن الاتفاقية المالية ستشمل عدة جوانب.

وبين سلامة أن الاتفاقية المالية تشمل جوانب عديدة منها دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" ، بالإضافة إلى عدد من المشاريع الحيوية ، وجزء من الاتفاقية تشمل العائلات الفقيرة ، موضحاً أن جزءاً من المبلغ سيكون ليس كبيراً لدعم موازنة السلطة .

وأشار سلامة أن رئيس حكومة رام الله محمد اشتيه سيغادر بعد ساعات لبروكسل للقاء عدد من المسؤولين في الاتحاد الاوروبي ، معتبراً أن أبرز اللقاءات سيكون الاجتماع الذي سيضم 27 من وزراء خارجية الدول الأوروبية ، حيث إنه مهم وله دلالات سياسية واقتصادية .

وأشار سلامة أن أهمية الاجتماع تكمن بأنه يشمل كافة الدول التي يعترف بها الاتحاد الأوروبي ، ويأتي في وقت تتواصل فيه الاعتداءات "الإسرائيلية".