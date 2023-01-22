بن غفير يتوعد بإخلاء قرية الخان الأحمر ومطالبة ذلك في جلسة الحكومة

كشفت مصادر عبرية اليوم الأحد 22/1/2023، أن ما يسمى "وزير الأمن القومي" الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، سيطلب إخلاء قرية الخان الأحمر الفلسطينية وتهجير سكانها بشكل فوري خلال جلسة الحكومة التي ستنعقد اليوم.

وتوعد بن غفير بإخلاء الخان الأحمر، وذلك عقب إخلاء البؤرة الاستيطانية التي حاول مستوطنون بينهم حفيد الحاخام دروكمان إقامتها على أراضي قرية جوريش جنوب شرق نابلس قبل يومين وأطلقوا عليها اسم "أور حاييم".

يشار إلى أن بن غفير ليس الأول الذي يتوّعد بإخلاء الخان الأحمر، إذ سبقه عضو الكنيست عن "الليكود"، داني دانون، الذي قدم طلبا مماثلا يوم الاثنين خلال جلسة الحزب، فيما رد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أن الرد على قرار المحكمة العليا بتأجيل إخلاء الخان الأحمر سيتم بعد جلسة مشتركة لوزراء الحكومة بهذا الخصوص.