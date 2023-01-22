موعد صرف المنحة القطرية لشهر 1-2023، لا يزال موعد صرف المنحة القطرية لشهر1 ، محط اهتمام كبير من قبل الأسر الفقيرة في قطاع غزة، حيث تصرف المنحة القطرية لقرابة الـ100ألف أسرة فقيرة غزية منذ قرابة العامين ونصف بواقع 100دولار لكل عائلة مستفيدة من المنحة القطرية التي تصرف بشكل شهري دون تحديد موعد صرفها خلال أيام الشهر، وما هو ما يقلق الأسر الفقيرة المستفيدة من المنحة القطرية، خاصة بعد تجاوز هذا الشهر يومه الـ21 دون الكشف عن موعد صرف المنحة القطرية لشهر 1 يناير 2023.

موعد صرف المنحة القطرية لشهر 1

وصرف المنحة القطرية لشهر 1، تاخرت كثيرة وفقاً للشهور الماضية في 2022، فقد كانت المنحة القطرية تصرف في الربع الأول من كل شهر يوم الـ17ـ18 من كل شهر ميلادي، ولكن شهر 1يناير 2023، لم يحدد بعد فيه موعد صرف المنحة القطرية لشهر 1، وسط مخاوف من العائلات الغزية المستفيدة من المنحة القطرية من تأخر صرفها أو إلغائها، موعد صرف المنحة القطرية لشهر 1-2023

موعد صرف المنحة القطرية

وتحدثت مصادر صحفية خلال الأيام الماضية، على أن المنحة القطرية لن يتم صرفها خلال عام 2023، نظراً لعدم تجديد صرفها للعائلات الفلسطينية في قطاع غزة من قبل دولة قطر، وهو ما لم يؤكده أي مصدر قطري أو ينفيه مصدر فلسطيني، وجرت العادة أن يعلن السفير القطري رئيس لجنة إعادة اعمار قطاع غزة محمد العمادي عن اخبار المنحة القطرية وموعد صرف المنحة القطرية لشهر 1 يناير 2023م.

موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار

والشهر الماضي ديسمبر 2022، أعلن السفير القطري محمد العمادي صرف المنحة القطرية عن شهر 12 ديسمبر لـ 100 ألف عائلة بواقع 100 دولار لكل عائلة تصرف قيمتها 310 شيكل من كافة المحال والمعارض التجارية التي تتعاقد معها اللجنة القطرية وبواسطة معاملة بنك فلسطين.





موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار لشهر1

ومؤخراً، اشتكى أصحاب المحلات التجارية والاتصالات في قطاع غزة، اليوم الأربعاء18/1/2023م، من قرار بنك فلسطين خصم واحد شيكل من العمولة المتفق عليها بشأن المنحة القطرية.

وفي بيان صحفي، عبر أصحاب المحال التجارية، عن رفضهم لقرار بنك فلسطين، مؤكدين أن هذا القرار قد يؤدي لامتناع التجار عن صرف المنحة القطرية للمستفيدين، وطالب أصحاب المحال التجارية بنك فلسطين بضرورة التراجع عن هذا القرار.

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موعد 100 دولار المنحة القطرية شهر 1 يناير 2023

وبالتزامن مع ذكرناه في الأعلى، أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية في غزة تجديد صرف المنحة القطرية لعام 2023 المقبل، بذات الآلية التي كان معمول بها سابقا خلال الأعوام الأخيرة وبنفس الكشوفات القديمة.

وبينت الوزارة على لسان الناطقة باسمها عزيزة الكحلوت ، أن قوائم أسماء المستفيدين المعتمدة سابقاً ستبقى كما هي، ولا توجد معلومات حول إضافة أسماء جديدة للعائلات الفقيرة والمتعففة المستفيدة من صرف 100 دولار منحة قطر، ضمن مقالنا موعد صرف المنحة القطرية لشهر 1-2023

موعد صرف المنحة القطرية للأسر المتعففة بغزة

وتعتبر المنحة القطرية جزء وعامل مساند لكافة العائلات الفلسطينية في قطاع غزة التي تستفيد من المنحة القطرية على مدار الأعوام السابقة، بسبب الحصار الإسرائيلي الذي شل كافة مناحي الحياة في غزة وسبب أوضاع اقتصادية صعبة جداً، جعلت من نسبة البطالة هي الأعلى على مستوى العالم، فضلاً عن ارتفاع خط الفقر إلى معدلاتها عن دول العالم.

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