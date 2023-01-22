سعر صرف الدولار في مصر اليوم الأحد 22 يناير 2022

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 22 يناير 2022، شهد محرك بحث جوجل خلال الساعات الماضية عمليات بحث واسعة عن أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في تعاملات صباح اليوم، حيث يرغب الكثير من المصريين بالاطلاع على الأسعار اليومية لصرف الدولار مقابل الجنيه المصري، و لذلك يرصد لكم فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري.

سعر الدولار اليوم في مصر

شهد سعر صرف الدولار في مصر استقراراً خلال منتصف تعاملات صباح اليوم الأحد 22 يناير 2023، أمام الجنيه المصري بكافة البنوك المصرية، وثبت سعر الدولار في البنك المركزي المصري، حيث وصل 29.77 جنيه للشراء، 29.88 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنوك مصر

بلغ سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري 29.77 جنيه للشراء مقابل 29.88 جنيه للبيع.

و جاء سعر الدولار في البنك الأهلي المصري29.69 جنيه للشراء مقابل 29.79 للبيع

و سجل سعر صرف الدولار في بنك مصر عند 29.69 جنيهاً للشراء مقابل 29.79 للبيع.

و بلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 29.8 للشراء مقابل 29.9 للبيع.

و جاء سعر الدولار في البنك التجاري الدولي "cib"عند 29.79 للشراء مقابل 29.89 للبيع.

و سجل سعر الدولار في مصرف أبو ظبى الإسلامي نحو 29.79 جنيه للشراء مقابل 29.89 للبيع.

الدولار في السوق السوداء

ويزيد سعر الدولار في السوق السوداء قليلا عن السعر الرسمي في البنوك ولكن لا أحد يفضل حاليا شراء أو بيع الدولار إلا بعد التأكد من وصول الورقة الخضراء إلى أقصى نقطة صعود وبدء عودتها إلى الانخفاض مع قدرة البنوك على تدبير العملة للعملاء، حيث وصل سعر الدولار في السوق السوداء نحو 34 جنيها بعد أن كان سعر 38 جنيها.