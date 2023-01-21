فيديو: أهداف مباراة الأهلي والزمالك 3-0، عقب نهاية مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري الممتاز لحساب الجولة الـ14 بنتيجة 3أهداف دون مقابل، جاءت بإقدام محمود كهربا و محمد شريف، على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي وسط العاصمة المصرية القاهرة بحضور جماهيري محدود وفقاً لتعليمات اتحاد كرة القدم المصري.

اهداف الأهلي والزمالك في الدوري

وشهدت مباراة الأهلي والزمالك أجواء رياضية عالية وتحكيم اختلف عليه من قبل عشاق الزمالك المصري خاصة بعد خسارة الفريق بنتيجة اعتبرها جمهور الزمالك قاسية، خاصة مع التشكيل الرياضي الذي لعب به الزمالك أمام الأهلي، أهداف مباراة الأهلي والزمالك

وافتتح محمود كهربا في الدقيقة 61 أول أهداف النادي الأهلي في شباك الزمالك المصري في الدوري المصري الممتاز 2023/2022م، فيما سجل محمد شريف في الدقيقة 75 ثاني أهداف الأهلي في شباك الزمالك، ويختم محمد شريف أهداف الأهلي أمام الزمالك في الدقيقة الـ90 بتسديدة رائعة سكنت شباك الزمالك، أهداف مباراة الأهلي والزمالك

سجل أهدافًا لا تيأس .. المخيف عاد إليكم من جديد 😍 🦅🔝#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/QkaR0auLmA — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) January 21, 2023

أهداف مباراة الأهلي والزمالك 3-0

وفاز المالي أليو ديانج لاعب وسط الأهلي، بجائزة رجل مباراة القمة أمام الزمالك، مساء اليوم السبت في الجولة 14 للدوري المصري، وحصل ديانج على الجائزة عقب نهاية اللقاء، من جانب رابطة الأندية المصرية، بعد تألقه بشكل لافت أمام الزمالك، أهداف مباراة الأهلي والزمالك

أهداف مباراة الأهلي والزمالك

وبهذا الفوز فقد رفع الأهلي بقيادة مارسيل كولر رصيده إلى 34 نقطة في المركز الأول، بفارق 4 نقاط عن فيوتشر الوصيف، بينما تجمد رصيد الزمالك عند 26 نقطة في المركز الرابع، بفارق نقطة خلف بيراميدز صاحب المركز الثالث، أهداف مباراة الأهلي والزمالك

ولمشاهدة أهداف مباراة الأهلي والزمالك 3/0 في الدوري المصري الممتاز لحساب الجولة الرابعة عشر من خلال الرابط التالي هنـــــــــا