ما حقيقة وفاة الشيخ العلامة الدكتور محمد راتب النابلسي؟

تداول نشطاء و رواد مواقع التواصل الاجتماعي مساء اليوم السبت خبراً حول وفاة الشيخ العلامة محمد راتب النابلسي، فما حقيقة خبر وفاة الدكتور محمد راتب النابلسي؟

نفت الصفحة الرسمية للشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي عبر فيسبوك، الشائعات المتداولة حول وفاته، حيث أكد القائمون على الصفحة في منشور، إن النابلسي بصحة جيدة بفضل الله.

و جاء في منشور عبر الصفحة الرسمية للشيخ محمد راتب النابلسي ما يلي:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

"شيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي بصحة جيدة بفضل الله، ولا صحة لما يشاع عنه، بارك الله بكم وحفظكم ورعاكم"

من هو الشيخ محمد راتب النابلسي؟

محمد راتب النابلسي هو داعية سوري، معاصر، له دروس ومحاضرات في الإعجاز العلمي والتفسير، والمنهج العلمي والمعرفة، اشتهر بسلسلته عن أسماء الله الحسنى، وعن الشمائل النبوية.

و النابلسي هو رئيس هيئة الإعجاز القرآني، وله العديد من المؤلفات وشارك في العديد من المؤتمرات العالمية، كذلك يقوم بإلقاء دروس دينية في مساجد سوريا والدول العربية الأخرى.