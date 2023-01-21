هزتان أرضيتان بقوة 4 درجات قرب الحدود السورية اللبنانية

أفاد المركز الوطني للزلازل أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي فيه، سجلت هزة أرضية أولى بقوة 4.3 درجات على مقياس ريختر وعمق 10 كم عند الساعة 16.32 بالتوقيت المحلي، قرب الحدود السورية اللبنانية، وتبعد مسافة 30 كم شمال غرب مدينة حمص.

وأشار المركز في تصريح عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك مساء اليوم السبت إلى أن سكان محافظات حمص وحماة وطرطوس واللاذقية شعروا بالهزة.

و لفت الى أن محطات الشبكة سجلت أيضاً هزة أرضية ثانية بقوة 4.2 درجات على مقياس ريختر وعمق 2 كم عند الساعة 17.27 بالتوقيت المحلي، عند الحدود السورية اللبنانية، وتبعد مسافة 39 كم غرب مدينة حمص.

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