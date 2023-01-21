تسمم عدد من الطلاب بعد المشاركة في تحدٍ على "تيك توك"

مازال تطبيق "تيك توك" يحظى بغضب وامتعاض ومطالبات بحذفه، وهذه المرة حذّرت السلطات المكسيكية من مخاطر تحدٍّ رائج عبر منصة "تيك توك"، تسبّب في تسمّم عدد من الطلاب عقب تناولهم نوعا من الأدوية.

وانتشرت عبر "تيك توك" مقاطع فيديو عدة تظهر أشخاصا يصوّرون أنفسهم وهم يتناولون العقار وينتظرون نتائج ذلك. إلا أنّ مستخدمين آخرين نشروا مقاطع فيديو حذّروا فيها من خطورة التحدي الذي سبق أن انتشر في تشيلي.

ووفقاً للسلطات فيتمثل التحدي الذي ينضوي تحت هدف "مَن ينام آخرا يفوز"، في محاولة بقاء الأشخاص مستيقظين بعد تناولهم عقار كلونازيبام الذي يُستخدم عادةً لمعالجة نوبات الصرع أو نوبات الهلع أو القلق المفرط، ويشكل النعاس أحد الآثار الجانبية للدواء.

وأشارت هيئة السلامة العامة في العاصمة، إلى أنّ عناصر الإسعاف عالجوا، خمسة، قاصرين تعرّضوا للتسمم داخل إحدى مدارس مكسيكو، حيث أبلغت سلطات ولاية نويفو ليون الشمالية عن ثلاث حالات مماثلة سُجلت فيها. ولم يصب أي تلميذ بأعراض خطرة.