الليرة اللبنانية تهوي لمستويات كبيرة وتحقيق لحاكم المصرف بتهم فساد

هوت الليرة اللبنانية اليوم السبت 21/1/2023، إلى مستويات كبيرة مقابل الدولار، فيما حدد محققون أوروبيون موعد الاستماع لحاكم المصرف حول تهم بغسل أموال، حيث هبط سعر العملة اللبنانية مقابل الدولار خلال التداولات، ليصل إلى 51.100 ألف ليرة و51.200 ألف ليرة لكل دولار واحد.

وفي 27 ديسمبر/ كانون الأول 2022، قرر مصرف لبنان المركزي تخفيض قيمة الليرة إلى 38 ألف ليرة للدولار على منصته للصرافة (صيرفة)، في محاولة لتخفيف انخفاض العملة إلى مستويات قياسية في السوق الموازية.

وأوضح المصرف اللبناني في بيان صحفي، أن مصرف لبنان يشتري كل الليرات اللبنانية ويبيع الدولار على سعر صيرفة عند 38 ألف ليرة للدولار، ويمكن للأفراد والمؤسسات ودون حدود بالأرقام أن يتقدموا من جميع المصارف اللبنانية لتمرير هذه العمليات.. وذلك حتى إشعار آخر".

وتوصل في أبريل/نيسان لبنان إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض بقيمة 3 مليارات دولار، إذ يتوقف تنفيذه على سلسلة من الإصلاحات التي أثارت الاختلافات.

وقال صندوق النقد الدولي إنَّ لبنان كان "بطيئاً جداً" في تفعيل التعديلات التي تم التفاوض عليها، ولم يتم تنفيذ معظمها بعد، بعد زيارة قام بها فريق العمل إلى بيروت في سبتمبر/أيلول الماضي.

في الوقت نفسه، سيستمع محقّقون أوروبيون إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في فبراير/ شباط المقبل في بيروت، في إطار تحقيقات في حركة أموال في الخارج قام بها هو وشقيقه.

واستمع محقّقون من فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ هذا الأسبوع في بيروت، إلى الوزير الأسبق ورئيس مجلس إدارة بنك الموارد مروان خير الدين، والنائب السابق لحاكم مصرف لبنان أحمد جيشي ووزيرة الداخلية السابقة ريا الحسن، في إطار هذا التحقيق.