بالفيديو مثير للرعب: مطاردة لقطار تشتعل فيه النيران

تحول مقطع فيديو لقطار مشتعل، لأشهر المقاطع التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهر قطار بدون سائق يسير بسرعة فوق سكة الحديد والنيران تشتعل فيه، جنوبي ألمانيا.

فيما تحولت محاولات إخماد نيران القطار المشتعل، إلى مطاردة مثيرة من قبل رجال الإطفاء، بعد أن اشتغل محرك القطار وبدأ يتحرك باتجاه النمسا من تلقاء نفسه.

وفي التفاصيل، ففي حوالي الساعة الثالثة صباحا، تم استدعاء رجال الإطفاء بالقرب من قرية ستراس، لإخماد حريق في قطار.

Brennender Motorturmwagen der DB unbemannt bei Freilassing "unterwegs". pic.twitter.com/ZTDb8D54NR — Philipp (@Fe1ipe__) January 20, 2023

وأشار شهود العيان، إلى أن القطار بدأ بالتحرك على سكة الحديد، قبل وصول رجال الإطفاء، منحدرا بسرعة كبيرة صوب مدينة فرايلاسنغ الألمانية.

وأقام المسؤولون في السكك الحديدية، حاجز لمنع القطار من عبور الحدود من ألمانيا باتجاه النمسا، وقاموا بتوجيه القطار إلى مسار جانبي بالقرب من محطة فرايلاسنغ.

ونوه الصليب الاحمر الألماني، إلى أنه تم اخماد الحريق في القطار، بعد مطاردة محمومة من قبل رجال الإطفاء، وأنه لم يصب أحد بأذى.