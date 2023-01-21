بنسبة مشاركة 70%: إغلاق صناديق اقتراع انتخابات غرفة تجارة وصناعة بغزة

أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني اليوم السبت 21/1/2023، نجاح عملية الاقتراع لانتخابات غرفة تجارة وصناعة مدينة غزة.

وأوضح رئيس اللجنة الإشراقية على الانتخابات المستشار يعقوب الغندور، أن العملية الانتخابية تمت دون أي اشكاليات أو عوائق، حيث أغلقت عملية التصويت تمام الساعة الرابعة.

وبين الغندور، أن العملية الانتخابية بلغ نسبة التصويت فيها نحو ٧٣ بالمئة، في أجواء ايجابية وتعاون من قبل المرشحين، حيث بلغ عدد المصوتين (المقترعين) عدد ١١٦٨ ناخب من أصل عدد الجمعية العمومية ممن يحق لهم التصويت البالغ ١٥٩٣ ناخب.

وشكر الغندور التعاون الكبير من قبل قوى الأمن والمندوبين والمراقبين والاعلامين الذين انجحوا العملية الانتخابية.