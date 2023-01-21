أندية رياضية عالمية تقرر مقاطعة شركة "بوما" الألمانية لدعمها الاحتلال

قررت أندية رياضية عالمية، إلغاء وعدم تجديد عقودها مع شركة "بوما" الألمانية، وذلك استجابة للدعوة التي أطلقتها حركة مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي (BD، شركة "بوما" بسبب دعمها الاحتلال والاستيطان الاسرائيلي.

وأفادت، حركة المقاطعة، في منشور لها على صفحتها الرسمية "الفيسبوك" أن "بعض الأندية سجلت هدفا نظيفا في شباك شركة بوما راعية الاضطهاد والظلم، بإلغائها أو تعهدها عدم تجديد عقودها مع الشركة.

والأندية هي : نادي قطر، فريق كرة القدم التابع لأكبر جامعة ماليزية، نادي تشستر، نادي لوتن، نادي فوريست غرين، نادي ليفربول، نادي مينيلمونتانت، نادي ويمبلدون، نادي كلابتون كوميونيتي، رابطة مشجعي نادي بالميراس، نادي باكو ريجور، نادي دونيجال سيلتيك".

كما أعلنت حركة المقاطعة، أن "شركة بوما تدعم نظام الاستعمار الاستيطاني والأبارتهايد الإسرائيليّ الذي يستهدف قناصته الفلسطينيين في قطاع غزةّ المحاصر ويصيبهم مؤديا أحيانا لبتر أطرافهم. فمثلا، أنهت رصاصات العدوّ مسيرة اللاعب محمد خليل الرياضية بعد إصابته في كلتا ركبتيه".

وذكرت الحركة، أن شركة "بوما" تدعي "توفير فرص للجميع من أجل التنافس في الرياضة"، لكن دعم نظام الاستعمار والأبارتهايد يعني العكس تماما؛ يعني توفير غطاء للعدو الذي قتل اللاعبين الفلسطينيين سعيد عودة ومحمد غنيم وثائر اليازوري وزيد غنيم وأحمد دراغمة، وحرمهم من الرياضة للأبد".