ضبط تردد قناة هي Heya 2023 الجديد على النايل سات بجودة HD مباشر

تردد قناة هي Heya 2023 الجديد على النايل سات بجودة HD ، ويمكن لكم الآن في هذه المقالة من التعرف سوياً على آخر التحديث الجديد تردد قناة هي Heya وهي وتعد قناة المرأة المصرية والعربية وهي رائدة في البلاد وبالبلدان العربية الأخرى ويترتب عليكم بعد هذه المقالة التي عدها فريق فلسطين اليوم الاخباري من المواصلة في المتابعة الكاملة حتى نهاية أخر السطر إذ أننا وضعنا بين ايدكم مقطع فيديو مصور يتحدث عن آخر خطوات ضبط التردد على الرسيفر حيث تعد هذه المقالة ضمن سلسلة مقالات عدة نعكف يوميا على كتابتها ونضع بين ايديكم كافة التفاصيل بخصوص الترددات وهي التالي :

تردد قناة هي Heya 2023 الجديد على النايل سات HD

ولقد وضعنا بين ايديكم تردد قناة هي Heya 2023 الجديد على النايل سات HD حيث تصل اشارتها على جميع المحافظات وبمجرد ضبط هذا التردد على الرسيفر ستشاهدون القناة بكل اريحية تامة مع الاهل والاحباب كما وأن هذه القناة الرائدة حسابات على المنصات الرقمية ، وهي على النحو التالي:

تردد قناة هي : 10815

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 6/5

الاستقطاب: أفقي

برامج قناة هي Heya 2023

أولا: برنامج Fashion Dream

ثانيا: برنامج طبخة

ثالثا: برنامج من يوم ليوم

رابعا: برنامج هي والرجل

خامسا: برنامج Weekly Events

سادسا: برنامج Ladies Tech

سابعا: برنامج Naturally Claude

ثامنا: برنامج نصائح سليمة

تاسعا: برنامج الصحة في النبات

عاشرا: ضيوف السوسن

الحادية عشرة: برنامج الحوار الاقتصادي

الثانية عشرة: برنامج سياحة لكل الفصول

الثالثة عشرة: برنامج حوار خاص

الرابعة عشرة: برنامج كله سر

الخامسة عشرة: برنامج ملكات

السادسة عشرة: برنامج Sway Me Now

السابعة عشرة: برنامج ع الطبيعة.

مميزات قناة هي Heya 2023

أولا: ولقد وضعنا لكم في هذه الفقرات المزايا التي تتمتع بها هذه القناة الرهيبة التي تصدرت على مستوى الوطن العربي وتقدم محتوى هادف ومميز وموافق لمبادئ الإعلام العربي، وتناسب عادات وتقاليد المجتمع العربي .

ثانيا: وفي الميزة الثانية من قناة هي Heyaالتي تسجل أعلى مستوى من المشاهدات حيث تقدم محتوى إعلامي، وهذا المحتوى يشمل العديد من المجالات المتنوعة التي تهم المرأة العربية .

ثالثا: وفي الميزة الثالثة ، حيث تتناول هذه القناة التي يقع مقرها في العاصمة القاهرة مجموعة من الأمور المهمة والتي تخص عالم المرأة والتي منها قضايا الحجاب ومواضيع العمر المختلفة.

كما أن هذه القناة الرائدة تقدم ما تحتاجه المرأة من نصائح مختلفة تخص حياة المرأة العربية وهمومها ومشاكلها.

وفي نهاية المقالة التي شرحنا فيها التفاصيل التي توصلكم إلى تردد قناة هي Heya 2023 الجديد على النايل سات HD نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .