الخارجية الروسية: المدرعات العسكرية جاهزة للإرسال إلى السلطة في رام الله

فلسطين اليوم- وكالات

قالت وزارة الخارجية الروسية إن العربات العسكرية المدرعة، المخصصة لأجهزة أمن السلطة الفلسطينية (جناح الضفة الغربية) جاهزة، وسيجري التنسيق لمواعيد إرسالها إلى رام الله.

وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية الروسية اندريه نيستيرينكو، في مؤتمر صحفي: "إن روسيا تقوم بهذه الإرساليات وفق قرار الرئيس الروسي حول تقديم المساعدات إلى فلسطين بما فيها المالية والإنسانية"، على حد تعبيره.

وأشار نيستيرينكو إلى أن "ما يقضي بضرورة التنسيق بصدد الإرساليات هو "الوضع الحساس جداً في المنطقة". وأضاف أن روسيا "ستساهم كذلك في تطوير الأجهزة الأمنية الفلسطينية لاعتقادها بأن هذه المهمة تتسم بأهمية كبيرة لإقامة دولة فلسطينية حيوية".