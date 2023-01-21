مصادر: صرف المنحة القطرية الـ100 دولار خلال أقل من 24 ساعة وبدء ارسال الرسائل خلال ساعات  

أعلنت مصادر خاصة ان موعد صرف المنحة القطرية الـ100 دولار عن شهر يناير 1 /2023 ، ستكون خلال 24 ساعة متوقعة ان تبدأ بأرسال الرسائل النصية خلال الساعات القادمة .

وبينت المصادر لـفلسطين اليوم" أن موعد صرف المنحة القطرية سيكون خلال 24 ساعة بنفس القيمة ككل شهر اي 3.10 شيقلاً ، على ان يسبقها ارسال الرسال النصية لكافة المستفيدين وموعد الصرف وفقا للألية المتبعة .

أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة التنمية الاجتماعية في غزة عزيزة الكحلوت الماضي أنّ نحو 8000 شخص من مستفيدي الشؤون الاجتماعية تلقُوا المنحة القطرية 100 دولار دفعة شهر ديسمبر 2022، منوهةً إلى أن تلك الأسماء ليست مدرجة حديثاً ضمن كشوفات المنحة القطرية، بل مدرجون ضمن 36 ألف اسم منذ نحو 4 سنوات، وتلقوا المنحة القطرية لـ 7 مرات متتالية عام 2019.

8000 مستفيد لمرة واحدة

وأشارت خلال تصريحات خاصة إلى أن الـ 8000 سيستفيدون من المنحة القطرية لمرة واحدة، على أن تستفيد أسماء أخرى من مستفيدي الشؤون من الدفعات القادمة حال تجديد المنحة القطرية، حتى يستفيد الـ 36 ألف اسم من مستفيدي الشؤون الاجتماعية المدرجين على كشوفات المنحة منذ 4 سنوات، مستدركة: "التجديد لهذه الأسماء يكون بقرار من المانح، الآن الصرف لمرة واحدة فقط".

العمال والمنحة القطرية

وأفادت المتحدثة الرسمية باسم وزارة التنمية الاجتماعية في غزة، بأن المنحة القطرية 100 دولار ستعود لكل شخص كان اسمه مدرج ضمن كشوفات المنحة، ولم يعد يستفيد من تصريح العمل في الداخل المحتل.

وقالت: "لا يوجد إضافة أسماء جديدة على كشوفات المنحة القطرية، ولا معلومات عن لدينا عن تجديد المنحة القطرية لعام 2023، اللجنة القطرية هي الجهة المخولة في الحديث عن تجديد المنحة القطرية".