طالع سعر البيع والشراء ..أسعار الذهب في سوق غزة اليوم 21/1/2023

شهدت أسعار الذهب في سوق غزة اليوم السبت 21/1/2023 ، مزيداً من الارتفاع في ظل تدني سعر الدولار وانهياره ، حيث بلغ سعر بيع الذهب بيع الذهب 40.50 وحتى 44.20 ديناراً.

وكالة "فلسطين اليوم الإخبارية" ومن خلال متابعتها لمنصات أسواق الذهب في غزة ، نشرت لكم أسعار الذهب اليوم السبت 21 يناير 2023 حيث جاءت الأسعار على النحو الآتي : أسعار شراء الذهب 39.00 دينار أردني ، في حين تراوحت أسعار بيع الذهب من 40.50 وحتى 44.20 ديناراً.

ووصل سعر أونصة الذهب اليوم السبت 21/1/2023 ، لـ1930" وهو مرتفع مقارنة بالأيام الماضية .

وتوقع أحد تجار الذهب أن يشهد الذهب خلال الفترة القادمة مزيداً من الارتفاع ، داعيا المواطنين للشراء واستغلال انخفاض الدولار الأمريكي كونه الملاذ الآمن الوحيد هذه الأيام .