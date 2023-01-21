طالع سعر البيع والشراء ..أسعار الذهب في سوق غزة اليوم 21/1/2023

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 12:39 م
21 يناير 2023
الذهب في سوق غزة اليوم
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شهدت أسعار الذهب في سوق غزة اليوم السبت 21/1/2023 ، مزيداً من الارتفاع في ظل تدني سعر الدولار وانهياره ، حيث بلغ سعر بيع الذهب بيع الذهب 40.50 وحتى 44.20 ديناراً.

وكالة "فلسطين اليوم الإخبارية" ومن خلال متابعتها لمنصات أسواق الذهب في غزة ، نشرت لكم أسعار الذهب اليوم السبت 21 يناير 2023 حيث جاءت الأسعار على النحو الآتي : أسعار شراء الذهب  39.00 دينار أردني ، في حين تراوحت أسعار بيع الذهب  من 40.50 وحتى 44.20 ديناراً.

ووصل سعر أونصة الذهب اليوم السبت 21/1/2023 ، لـ1930" وهو مرتفع مقارنة بالأيام الماضية .

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وتوقع  أحد تجار الذهب أن يشهد الذهب خلال الفترة القادمة مزيداً من الارتفاع ، داعيا المواطنين للشراء واستغلال انخفاض الدولار الأمريكي  كونه الملاذ الآمن الوحيد هذه الأيام .

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