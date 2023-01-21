الشيخ راتب النابلسي في ذمة الله ..أين الحقيقة ؟

نفت وسائل الاعلام المختلفة اليوم السبت 21/10/2023 ، الانباء التي تم تداولها بشأن وفاة الشيخ الداعية راتب النابلسي 83 عاماً في سوريا ، وخاصة بعد الانباء التي تحدثت عن إصابته بوعكة صحية كبيرة ، وبدا الأشاعات عن وفاته .

الانباء التي تحدثت عن وفاة الشيخ الداعية راتب النابلسي أحزنت الملايين من العالم الإسلامي لما له من أثر كبير وخاصة بعد الدروس الدينية والفقهية التي يقدمها ، ويقود برنامج الأسماء الحسنى الذي يتابعه الملايين من المسلمين في العالم العربي والاسلامي

ما حقيقة وفاة الداعية راتب النابلسي

الاخبار التي يتم تداولها في كل مرة والاشاعات تكون نابعة من تلقي الشيخ العلاج في المشافي نتيجة تعرضه لوعكة صحية دون أي تأكيدات من مصادر مقربة .





من هو الداعية راتب النابلسي؟

حصل على شهادة الدكتوراه من جامعة دبلن الأيرلندية عام 1999

درس الإعجاز العلمي بالقرآن والسنة لدي طلبة الجامعيين بجامعات دمشق.

شغل العديد من المناصب المهمة في حياته العملية منها منصب رئيس جمعية حقوق الطفل في سوريا.

تأليف العديد من الكتب التي درست بالجامعات.

وقدم برامج دعوة في داخل دولة سوريا، وبرامج دعوة في خارج سوريا.

شارك ببعض المؤتمرات الإسلامية التي تمت بعدد من الدول الإسلامية والغربية.