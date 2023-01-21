لا تبدأ يومك بتناول هذه الأطعمة رغم فوائدها !

أشارت الدراسات العلمية أن بالرغم من فوائد العديد من الأطعمة للجسم لما تحتويه على فيتامينات وبروتينات ، إلا أن تناولها على معدة فارغة قد تكون مضرة وتسبب العديد من الاضطرابات للمعدة ، وينصح بعدم تناولها في بداية النهار

نايلا أبي أنطون أخصائية التغذية ، اعتبرت أن شرب المياه ، هو أفضل ما يمكن أن يبدأ به الإنسان به يومه ، لما له من فوائد متنوعة وتابعت " أفضل طريقة لبدء اليوم هو شرب كوب من الماء.

ونقدم لكم بعض الاطعمة التي يجب تجنبها للابتعاد عن الاضطرابات :

-الفواكه الحمضية مثل البرتقال والليمون الهندي والجوافة يزيد من خطر الإصابة بالتهاب وقرحة في المعدة، مشيرة إلى أن الجرعة الكبيرة منه تبطئ الجهاز الهضمي إذا جرى تناولها على معدة فارغة.





عصائر الفاكهة : مليئة بسكر الفواكه حيث أن تناولها على معدة فارغة قد يتحول إلى عبء على البنكرياس، إذ يمكن أن يؤثر السكر سلباً على الكبد، وهذا الأمر ينطبق أيضاً على أنواع الحلويات التي لا يجب تناولها على معدة فارغة بعد الاستيقاظ.





لبن الزبادي : تناوله على معدة فارغة، يجعل من فوائد بكتيريا حمض اللاكتيك الموجودة فيه غير فعالة بسبب ارتفاع حموضة المعدة بالرغم من أحد أكثر الأطعمة أهمية كونه مصدر ممتاز للبروتينات والدهون والفيتامينات والمعادن والكربوهيدرات سهلة الهضم.





الخضروات النيئة : تناولها على معدة فارغة ليس بالأمر المحبذ، فمثلاً تناول الخيار وكذلك أنواع الخضروات الخضراء قد يسبب آلاماً واضطرابات في المعدة، وذلك كون هذه الخضراوات غنية بالأحماض الأمينية، في حين أن تناول الطماطم على معدة فارغة يزيد من الحموضة، ويمكن أن يؤدي إلى حدوث قرحة في المعدة.