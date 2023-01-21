تين هاج يحدد الهدف الرئيسي لمانشستر يونايتد

ذكرت وسائل إعلام غربية، أن إدارة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي حددت الهدف الرئيسي لها وهو تدعيم هجوم الفريق خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويسعى المدرب الهولندي إيريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد لهدف رئيسي وهو العمل على تدعيم صفوف فريقه هجومياً من خلال التعاقد مع لاعب هداف للمنافسة على الألقاب خلال الفترة المقبلة.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية:" إن قضية ضم مهاجم جديد باتت الأولوية للمدرب تين هاج، الذي استقر على التعاقد مع هاري كين مهاجم توتنهام، والذي بات هدفه رقم 1 في ميركاتو الصيف المقبل".

ويُشار إلى أنه سجل هاري كين 15 هدفاً في 20 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، ليحتل وصافة هدافي المسابقة بفارق 7 أهداف خلف النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي.

ومن خلال ذلك يسعى هاج للاستفادة بإمكانيات مهاجم توتنهام في السرعة والسقوط إلى منطقة وسط الملعب لمساعدة زملائه عبر لعب دور تكتيكي أكبر من دوره كمهاجم.

وفي ذات الإطار، أفادت تقارير أن اللاعب كين هو الآخر منفتح على فكرة الالتحاق بصفوف مانشستر يونايتد بسبب قلة التطور في فريق "السبيرز"، بعد فشل انتقاله إلى مانشستر سيتي خلال ميركاتو صيف 2021 في صفقة كادت تبلغ قيمتها 100 مليون جنيه إسترليني.

وكانت رفضت إدارة شمال لندن إتمام الصفقة بسبب القيمة التي رأتها قليلة بحق بيع اللاعب.

جدير ذكره أن فريق مانشستر يونايتد يمتلك بين صفوفه مجموعة من أبرز المهاجمين الشباب وعلى رأسهم ماركوس راشفورد والبرازيلي أنتوني والفرنسي أنطوني مارسيال.