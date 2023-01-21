المستشارة القانونية: نتنياهو غير ملائم للخدمة وقد يتم تنحيته!

ذكرت وسائل إعلام عبرية، الليلة الماضية، بأنه تفكر المستشارة القانونية للحكومة الصهيونية غالي باهراف ميارا ومكتب المدعي العام للدولة بإعلان رئيس الوزراء الصهيوني الجديد بينيامين نتنياهو غير ملائم للخدمة.

وقالت القناة 11 العبرية:" أن نوايا المستشارة القانونية للحكومة تأتي بسبب تضارب المصالح الناجم عن الإصلاح القضائي الذي تخطط له حكومة نتنياهو".

وأوضحت القناة العبرية، أنه نتيجة ذلك فإنه بات مطروحاً على طاولة المستشارة موضوع تنحيته مؤقتاً إلى حين البت بقضاياه الجنائية.

جدير ذكره أن حكومة نتنياهو تعتزم إجراء تغييرات واسعة في الصلاحيات القضائية في كيان الاحتلال؛ مما قد يحدث تضارباً في المهام بين السلطة القضائية ووزير الأمن القومي الصهيوني إيتمار بن غفير.