اعتقال شاب واقتحام عدة قرى في جنين

اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم السبت 21-1-2023، شاباً من بلدة عجة في مدينة جنين، وبالإضافة لاقتحام عدة قرى في المدينة بالضفة المحتلة.

وذكر شهود عيان، أن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة عجة، واعتقلت الشاب الجريح لؤي بشير غربيه، والذي أصيب بالرصاص قبل أيام، بعد اقتحام البلدة ومداهمة منزل عائلته.

وفي ذات الإطار، اقتحمت قوات الاحتلال عدة قرى في مدينة جنين مثل: الزاوية، ومركة، ومسلية، وبيت قاد، وعوانة، وشنت حملة دهم وتمشيط واسعة فيها.

واستشهد القائد في سرايا القدس- كتيبة جنين أدهم جبارين والمدرس جواد بواقتة، الخميس، خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين بعد اشتباكات عنيفة مع مقاومين من "كتيبة جنين".

جدير ذكره أنه بشكل شبه يومي تقتحم قوات الاحتلال مدينة جنين، حيث تندلع اشتباكات مسلحة عنيفة بين الاحتلال والمقاومين الذين يتصدون لها ويوقعون الإصابات والقتلى في صفوفها,