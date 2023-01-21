تراجع أسعار الدولار وباقي العملات في فلسطين اليوم السبت 21-1-2023

شهدت أسعار الدولار وباقي العملات الرئيسية المتداولة في فلسطين، اليوم السبت 21-1-2023، تراجعاً على أسعار صرفها بالتداولات صباح اليوم، وذلك في أعقاب الارتفاع الذي شهدته مساء الخميس الماضي.

ونقدم لكم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" أسعار الدولار وكافة التغيرات الحاصلة عليها خلال التداولات العالمية والمحلية، نتيجة ارتباط العملات المحلية بالعملات العالمية الرئيسية.

وجاءت أسعار صرف الدولار وباقي العملات في الأسواق اليوم السبت، كما يلي:

سعر الدولار الأمريكي مقابل الشيكل: 3.40

سعر الدينار الأردني مقابل الشيكل: 4.80

سعر اليورو الأوروبي مقابل الشيكل: 3.70

سعر الجنيه المصري مقابل الشيكل: 0.11