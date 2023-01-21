آخر تحديث لأسعار الخضروات والدجاج واللحوم بغزة اليوم السبت 21-1-2023

شهدت أسعار بيع بعض أصناف الخضروات في الأسواق بغزة، اليوم السبت 21-1-2023، انخفاضاً على بيعها في، فيما ارتفعت أسعار البيض والدجاج.

ونحرص بشكل مستمر في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" أسعار الخضروات والدجاج واللحوم بالأسواق بغزة، والتي جاءت اليوم السبت كما يلي: