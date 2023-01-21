آخر تحديث لأسعار الخضروات والدجاج واللحوم بغزة اليوم السبت 21-1-2023

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 05:08 ص
21 يناير 2023
أخر تحديث لأسعار الخضروات بغزة اليوم السبت- خضروات.jpg
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شهدت أسعار بيع بعض أصناف الخضروات في الأسواق بغزة، اليوم السبت 21-1-2023، انخفاضاً على بيعها في، فيما ارتفعت أسعار البيض والدجاج.

ونحرص بشكل مستمر في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" أسعار الخضروات والدجاج واللحوم بالأسواق بغزة، والتي جاءت اليوم السبت كما يلي:

الرقم الصنف السعر الكيلو بالشيكل
1 طماطم 1.7
2 خيار 1
3 بصل 1.7
4 كوسا 2.5
5 باذنجان 2.5
6 فلفل 6
7 جزر 2
8 ثوم 6
9 ملفوف 3
10 زهرة 3
11 قرع 3
12 ليمون 1.7
13 ملوخية 3.3
14 فصوليا 5
15 بيض 15
16 دجاج 11
17 لحمة 40
18 بطاطا 1.7
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