الطقس: أجواء غائمة جزئياً إلى صافية

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، اليوم السبت 2023-01-21، أن يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.



هذه الليلة: يكون الجو غائم جزئي الى صاف وبارداً ، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأحد: 2023-01-22

يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.