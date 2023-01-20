طالع أسعار الذهب في العراق في تعاملات اليوم السبت 21-1-2023

سعر غرام الذهب في العراق في تعاملات صباح اليوم السبت 21 يناير 2023، شهد محرك بحث جوجل و مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية عمليات بحث واسعة عن أسعار الذهب مقابل الدينار العراقي اليوم، لذلك يحرص "فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" على رصد أسعار الذهب من مختلف العيارات في العراق حسب احدث التداولات.

أسعار الذهب اليوم في العراق

و قد رصد فريقنا انخفاضاً طفيفاً على أسعار الذهب في العراق مع بداية جلسات التداول اليوم السبت 21-1-2023، تناسباً مع تباين مؤشر الذهب في البورصة العالمية ، حيث سجلت العقود الآجلة عند مستوى 1,927.69 دولار للأوقية، ومن خلال هذا المقال سنتعرف على متوسط أسعار جميع أعيرة الذهب اليوم في العراق بالدينار العراقي .

أسعار الذهب في العراق

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم في العراق عند 90,336.96 دينار عراقي، ما يُعادل 61.98 دولار.

بينما جاء سعر الذهب عيار 22 اليوم في العراق عند 82,808.88 دينار عراقي، ما يُعادل 56.81 دولار.

أما سعر الذهب عيار 21 في العراق، فجاء عند 79,044.84 دينار عراقي، ما يُعادل 54.23 دولار.

و وصل سعر الذهب عيار 18 اليوم السبت في العراق عند 67,752.72 دينار عراقي، ما يُعادل 46.48 دولار.

و بلغ سعر الذهب عيار 14 اليوم في العراق عند 52,696.56 دينار عراقي، بما يُعادل 36.15 دولار.

و جاء سعر الذهب عيار 12 اليوم في العراق عند 45,168.48 دينار عراقي، ما يُعادل 30.99 دولار.

و جاء سعر جنيه الذهب اليوم السبت 21-1-2023 في العراق عند 632,358.72 دينار عراقي، أي ما يُعادل 433.84 دولار.