سعر غرام الذهب النهاردة السبت 21 يناير 2023 في مصر | أسعار الذهب في مصر

سعر غرام الذهب في مصر اليوم السبت 21 يناير 2023، تتصدر أسعار الذهب في مصر عمليات البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي و محرك بحث جوجل، حيث يبحث المصريون عن أسعار غرام الذهب من مختلف العيارات في الأسواق المصرية، لا سيما الأشخاص المقبلين على الزواج و المستثمرين، و يرصد لكم فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" أسعار الذهب كما جاءت في تعاملات اليوم في الأسواق المصرية.

أسعار الذهب اليوم في مصر

واصل سعر الذهب في مصر ارتفاعه اليوم السبت، بعد سلسلة انخفاضات شهدها سعر الذهب مقابل الجنيه المصري، لا سيما بعد ارتفاع المعدن النفيس لأعلى مستوى له خلال 7 أشهر.

و يلجأ المصريون إلى الاستثمار في الذهب والمعادن النفيسة بغرض الربح، والحصول على مكاسب طائلة في فترة قليلة من الزمن، و خصوصاً بعد ارتفاع سعر الدولار و رفع سعر الفائدة، حيث يعتبر الذهب من المعادن الثمينة، التي تتميز بقيمة عالية طوال الوقت.

أسعار الذهب في أسواق مصر

سعر الذهب النهاردة في مصر يتصدر محركات البحث، حيث سجل سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 2045 جنيه للبيع و2017.5 جنيه للشراء.

و بلغ سعر غرام الذهب عيار 22 النهاردة في مصر نحو 1875 جنيها للبيع و1849 جنيها للشراء

أما سعر الذهب عيار 21، فبلغ نحو 1790 جنيها للبيع و1765 للشراء

و جاء سعر الذهب عيار 18 عند 1534 جنيها للبيع و1512 جنيهات للشراء

و حول أسعار الذهب الاقتصادي، بلغ سعر غرام الذهب عيار14 النهاردة السبت نحو 1193 جنيها للبيع و1176 جنيها للشراء.

و سجل سعر الذهب عيار 12 نحو 1022 جنيها للبيع و1008 جنيهات للشراء

أما سعر الذهب عيار 9 فبلغ نحو 767 جنيها للبيع و756 للبيع

و جاء سعر الجنيه الذهب عند 14320 جنيها للبيع و15580 جنيها للشراء.