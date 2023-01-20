ما فوائد شرب الشاي الأخضر على معدة فارغة؟

الكثير من الناس يبدؤون يومهم بالكافيين، ولكن بعد التعرف على فوائد شرب الشاي الأخضر على معدة فارغة ، يسارعون إلى جعل الشاي الأخضر جزءًا من روتينهم الصباحي.

و بحسب دراسة صحية حديثة، فإن الشاي الأخضر، المعروف أيضًا باسم الشاي غير المؤكسد ، هو مشروب رائع معروف بالعديد من الفوائد الصحية.

كما تشير الدراسة الى أهمية الطريقة التي يشرب بها الشاي الأخضر، للاستمتاع بفوائد الشاي الأخضر.

و من أهم فوائد الشاي الأخضر أنه يدعم صحة الدماغ ، ويدعم إدارة الوزن ، ويعزز المناعة ، ويدعم صحة القلب ، ويوازن نسبة السكر في الدم ، ويمنع الإصابة بالسرطان.