من هي زوجة “عزيز القزم” وكم تبلغ ثروته؟

من هو اليوتيوبر عزيز الأحمد تصدرت عدة تساؤلات عن ثروة القزم الشهير عزيز الأحمد مواقع التواصل الاجتماعي، كما تسائل الكثيرون عما اذا كان متزوجاً أم لا.

و وفقاً للمعلومات، فإن اليوتيوبر الراحل عزيز الأحمد غير متزوج، حيث أن المقاطع التي ظهرت له مع فتيات هي للدعاية و لكسب المشاهدات.

و حول حجم ثروة عزيز الأحمد، لم تتضح بعد أي معلومات أو أرقام حول حجم ثروة الأحمد لكن بعض المصادر اشارت الى أنه كسب الكثير من الأموال بسبب المشاهدات القياسية التي حصل عليها من خلال مقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تيك توك و فيسبوك و انستغرام و سناب شات.

يشار الى أن اليوتيوبر الشهير عزيز الأحمد توفي امس الخميس، بحسب صديقه السعودي يزن الأسمر تم نشره و لاقى تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.