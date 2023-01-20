هبوط إمدادات الغاز من روسيا لأوروبا من خلال أوكرانيا

هبط حجم إمدادات الغاز من روسيا عبر أوكرانيا، اليوم الجمعة، إلى أوروبا بتاريخ 20 يناير الجاري انخفض إلى 24.4 مليون متر مكعب.

وقالت شركة "غازبروم" في بيان صحفي لها، إن حجم إمدادات الغاز الطبيعي اليوم أقل من حجمها في مطلع يناير الجاري 2023 بنحو 40%.

وأضافت الشركة أن السبب وراء تراجع الإمدادات هو أن الجانب الأوكراني لم يقبل طلبات سوى لنقل 24.4 مليون متر مكعب.

الجدير بالذكر أن شركة "غازبروم" الروسية تقوم بضخ الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر أوكرانيا من خلال محطة واحدة وهي "سودجا" منذ 11 مايو من العام الجاري، إذ يرفض الجانب الأوكراني تلقي طلبات الغاز عبر "سوخرانوفكا".