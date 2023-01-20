نتائج قرعة كأس إسبانيا.. مواجهات نارية

أودت قرعة الدور ربع النهائي لمسابقة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، اليوم الجمعة، لتسفر عن مواجهات ناريةب ين الريال وأتلتيكو مدريد.

وستقام مباراة "الديربي" بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في معقل الفريق الملكي يوم الثلاثاء 24 يناير الجاري، على ملعب "سانتياغو برنابيو".

ومن المقرر أن يلتقي فريق برشلونة في مواجهة نادي ريال سوسييداد، وستقام المباراة بينهما يوم الأربعاء المقبل، على ملعب "سبوتيفاي كامب نو".

إليكم نتائج قرعة ربع نهائي كأس ملك إسبانيا:

ريال مدريد - أتلتيكو مدريد

أوساسونا - إشبيلية

فالنسيا - أتلتيك بيلباو

برشلونة - ريال سوسييداد.

ومن المقرر ان تقام مباريات الدور ربع النهائي لمسابقة كأس ملك إسبانيا، من جولة واحدة، حيث ستقام على ملعب الفريق الذي ورد اسمه أولا في القرعة.