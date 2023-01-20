لأول مرة بشكل موحد... انطلاق انتخابات غرفة تجارة وصناعة غزة

من المقرر أن تنطلق غدا السبت عملية الاقتراع في انتخابات غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة.

وقال لجنة الانتخابات المركزية في بيان صحفي، اليوم الجمعة، إن وزير الاقتصاد الوطني خالد عسيلي سيشرف على العملية الانتخابية، وسيعقد مؤتمرا صحفيا للحديث عن مجريات العملية الانتخابية في الغرف التجارية الصناعية.

ووفق اللجنة المركزية لإدارة انتخابات الغرف التجارية والصناعية، تفتح صناديق الاقتراع أمام 1591 ناخباً في تمام الساعة الثامنة صباحاً وتستمر حتى الساعة الرابعة مساء.

وأوضحن 25 مرشحاً يتنافسوم في هذه الانتخابات لاختيار 13 عضواً لمجلس ادارة الغرف التجارية بغزة.

يشار إلى انتخابات الغرف التجارية الصناعية تجري لأول مرة بشكل موحد مع في جميع محافظات الوطن ضمن برنامج زمني متتالي.