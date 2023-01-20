13 إصابة خلال مواجهات مع الاحتلال في محيط نابلس

أفادت مصادر محلية، اليوم الجمعة، بإصابة 3 مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدات بيتا وقريوت جنوب نابلس، وقرية بيت دجن شرقا.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن 3 مواطنين أصيبوا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في الوجه والظهر والبطن، وآخرون بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات شهدتها القرية عقب اقتحام المستوطنين نبع القرية.

وأفادت مصادر طبية، بأن 13 مواطنا أصيبوا بالاختناق جراء استنشاق الغاز خلال مواجهات شهدتها المنطقة الشرقية في بيت دجن، فيما أصيب خمسة آخرون بالاختناق خلال مواجهات جبل صبيح في بلدة بيتا، وجرى علاجهم ميدانيا.