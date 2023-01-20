عشرات الإصابات جراء قمع الاحتلال فعالية ضد الاستيطان

أفادت مصادر محلية، اليوم الجمعة، بإصابة عشرات المواطنين بالاختناق، جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع على المشاركين في فعالية غرس أشجار الزيتون والصبر في مناطق: الجوايا، والمرتبة، والعين البيضا بمسافر يطا جنوب الخليل.

وأوضح راتب الجبور، منسق لجان مقاومة الجدار والاستيطان، أن جنود الاحتلال الاحتلال قاموا بالاعتداء على المشاركين بالضرب بأعقاب البنادق.

وقال الجبور أن قوات الاحتلال استولت على نحو 100 شتلة من أشجار الصبر والزيتون، وأطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع تجاه المواطنين والمنازل السكنية، ما أدى لإصابة العشرات بالاختناق، كما وأعلنت المنطقة عسكرية مغلقة.

وأضاف أن هذه الفعالية نظمت بالتنسيق مع هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، واللجان الشعبية، ولجنة إعمار منطقة الجوايا، بهدف زراعة المنطقة المستهدفة من قبل الاحتلال والمستوطنين، ولدعم صمود المواطنين في أراضيهم والتصدي لمخطط الاحتلال في الخليل.