 اندلاع مواجهات مع الاحتلال بمحيط جبل صبيح جنوب نابلس

اندلعت مواجهات مع الاحتلال، ظهر اليوم الجمعة، في محيط جبل صبيح ببلدة بيتا جنوب نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، باندلاع مواجهات عنيفة بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال قرب جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس.

وبشكل أسبوعي تندلع مواجهات على جبل صبيح حيث تنوي قوات الاحتلال إقامة بؤرة استيطانية على قمة جبل صبيح حيث تتواجد مجموعات من المستوطنين.

جدير ذكره أنه منذ نحو عامين تشهد بلدة بيتا مواجهات وأشكال مقاومة مختلفة في إطار مواجهة الإجراءت الاستيطانية الصهيونية التي تهدف للسيطرة على أراضي البلدة.