إطلاق اسم "فلسطين" على أحد أهم شوارع العاصمة الكولومبية

قرر المجلس البلدي لمدينة بوغوتا عاصمة كولومبيا، بأغلبية ساحقة تسمية أحد الشوارع المهمة في العاصمة باسم شارع "دولة فلسطين".

وكان مقترح المشروع قدم بالتعاون مع سفارة دولة فلسطين مرات عدة على مدار سنوات، إلى أنه طرح للنقاش في اللجنة الخامسة العام المنصرم وحصل على الأغلبية.

وتم العودة بالأمس لمناقشة المقترح على مستوى جلسة عمومية، حيث حصل على الأغلبية الساحقة بتأييد من معظم الأحزاب الممثلة في المجلس.

وبدورها، أوضحت آنا تيريسا بيرنال، عن كولومبيا الإنسانية، إن المشروع هو اعتراف بفلسطين كدولة وشعب وفي حقها في الوجود.

وعمل اللوبي الصهيوني جاهدا لإفشال المقترح بدعوى إقامة بعض السكان اليهود في نفس الشارع مما يؤثر على نفسيتهم.

وكانت أقرت مدينة بارانكييا مشروعا مشابهاً منذ فترة قصيرة مما يدل على تزايد التأييد الكولومبي شعبيا وحزبيا مع نضال الشعب الفلسطيني وحقه في دولته.

ومن جانبه، أعرب سفير فلسطين رؤوف المالكي، عن سعادته بإقرار المشروع الذي جاء ثمرة جهود كبيرة على مدار مجالس متعاقبة، وقال: إن فلسطين اليوم ونتيجة نضالات الشعب الفلسطيني والعمل الدؤوب لممثليه، تحتل موقعها اللائق في قلب العاصمة، وهذا تعبير قوي عن التضامن الكبير الذي تحظى به القضية الفلسطينية في كولومبيا والعالم.